Governo do Amazonas, por meio da Setemp, oferece mais de 50 cursos de qualificação on-line na área de tecnologia

O Governo do Amazonas está ofertando mais de 50 cursos de qualificação de forma on-line e gratuita para quem deseja se profissionalizar no mercado de trabalho. A iniciativa acontece por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Ministério da Economia, por meio da Escola do Trabalhador 4.0.

A parceria tem como objetivo qualificar e promover os cidadãos para o mercado de trabalho, permitindo-lhes aumentar as chances na disputa por vagas de emprego e alavancar a carreira profissional. Os cursos são gratuitos e realizados de forma on-line, com certificação pela Microsoft, válida em todo território nacional.

Os interessados deverão acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), na aba Cursos de Qualificação, e escolher a modalidade que pretendem cursar, ou ainda, realizar o Teste de Carreira, caso tenham dúvidas na área que desejam se especializar.

A Escola do Trabalhador 4.0 é uma iniciativa do Ministério da Economia e contempla mais de 50 cursos gratuitos na área de tecnologia à produtividade, com cinco trilhas específicas em Letramento Digital, Produtividade, Introdução a Programação, Profissionalizantes e Avançados em TI, que abrangem desde o conceito inicial de informática até conhecimentos mais avançados, como exploração nos programas do pacote Office.

De acordo com a titular da Setemp, Neila Azrak, este é um momento importante para quem precisa e deseja entrar no mercado de trabalho. “Essa é uma preocupação do Governo do Estado para capacitar os cidadãos amazonenses, possibilitando assim o retorno das pessoas ao meio profissional”, ressaltou.

Foto: Mylena Matos/Setemp