Governo do Estado inicia entrega do Auxílio Estadual a mais de 5 mil famílias de Coari

O governador Wilson Lima iniciou, neste sábado (20/11), a entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente aos moradores de Coari (a 450 quilômetros de Manaus). Somente no município, o terceiro do interior a receber o benefício, 5.046 pessoas serão contempladas com o auxílio mensal de R$ 150 do Governo do Amazonas.

Em todo o estado, 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade deverão ser atendidas com o auxílio, sendo 142 mil apenas do interior.

A entrega dos cartões ocorre na Escola Estadual Prefeito Alexandre Montoril e seguirá até a próxima quinta-feira (25/11). Para a ação deste sábado, o Governo do Amazonas mobilizou aproximadamente 40 servidores de diversas secretarias e órgãos estaduais.

“Estamos entregando o nosso cartão Auxílio Estadual, que é um cartão permanente para garantir renda para essas famílias que estão em condição de vulnerabilidade social, estão em pobreza e também em extrema pobreza. Já estive em Itacoatiara, Rio Preto Eva, hoje estou em Coari, terça-feira eu vou estar em Tabatinga e assim vai. A gente vai cumprir uma grande agenda para poder fazer a entrega desses cartões e também cumprimentar todo mundo”, destacou o governador.

Em Coari, a injeção de recursos com o auxílio será de mais de R$ 700 mil mensais. O Auxílio Estadual permanente já é considerado o maior programa estadual de transferência de renda do País, garantindo segurança alimentar a milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Para conferir se é beneficiário, é preciso acessar o site www.auxilioestadual.com.br, onde também é possível saber quando e onde o cartão será entregue.

Ajuda em boa hora – A dona de casa Elionete Magno, de 30 anos, foi uma das beneficiadas pelo Auxílio Estadual permanente, em Coari. “Eu me sinto muito feliz por ter sido contemplada no meio de tantos que estão necessitados.”, destacou Elionete.

Ela, que tem três filhos, acredita que o auxílio traz segurança para quem está em situação de vulnerabilidade. “A gente sem trabalho, tem se tornado muito difícil conseguir o pão de cada dia. Para alguns é pouco, mas para a gente é grande. Ajuda bastante”, completou.

Moradora da comunidade Coari Mamiá, a agricultora Antônia do Carmo, 29, foi uma das primeiras a receber o benefício, no município. Ela foi à Escola Estadual Prefeito Alexandre Montoril acompanhada do filho de colo, Gabriel. Além dele, Antônia tem mais duas crianças em casa.

“Nós estamos precisando, porque nossa situação é de extrema pobreza mesmo e é uma ajuda que veio para toda população”, agradeceu a agricultora.

Programação – Após a entrega dos cartões em Coari, a programação para as semanas seguintes inclui municípios das calhas do Alto Solimões, Baixo Amazonas, Baixo Solimões, Madeira, Médio Solimões e Purus. A previsão de conclusão das entregas nos postos é 15 de dezembro. Em seguida, será iniciado um trabalho de busca ativa dos beneficiários.

Critério de acesso – Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida das mesmas.

Fotos: Lucas Silva e Arthur Castro/Secom