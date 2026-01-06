Homem é preso em Manacapuru por descumprir medidas protetivas e ameaçar ex

A Polícia Civil do Amazonas prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (5/1), um homem de 29 anos por descumprir medidas protetivas e ameaçar a ex-companheira, de 33 anos, no município de Manacapuru.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir a vítima, chegando a interceptá-la em via pública e segui-la até uma oficina mecânica, no momento em que ela buscava ajuda.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher já havia formalizado denúncias contra o agressor e possuía restrições judiciais em vigor desde outubro de 2025. Mesmo assim, o homem continuou com as ameaças e descumpriu as ordens impostas pela Justiça.

Diante das reiteradas ameaças e do descumprimento das medidas protetivas, a equipe de investigação solicitou a prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida em via pública.

O infrator foi encaminhado à delegacia e permanecerá à disposição da Justiça, onde deverá passar por audiência de custódia. O caso segue sob investigação.

Fonte: Onda .digital