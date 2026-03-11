Ifam de Tefé pode ganhar nome de Professora Virgilina Façanha Mendes

Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM), Campus Tefé, poderá passar a se chamar Instituto Federal de Educação do Amazonas Professora Virgilina Façanha Mendes, em homenagem à educadora que marcou a história da educação no município do interior do Amazonas.

O Projeto de Lei 5.761/2025, de autoria do senador Dr. Hiran (PP-RR), foi aprovado em decisão final nesta terça-feira (10/03) na Comissão de Educação e Cultura do Senado. O parecer favorável foi apresentado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação no plenário do Senado.

De acordo com o autor da proposta, a homenagem reconhece a trajetória da professora Virgilina Façanha Mendes e sua dedicação à educação no interior do estado. Dr. Hiran destaca que a educadora atuou de forma incansável em busca de melhorias para a rede de ensino, trabalhando junto à Secretaria de Estado da Educação e Cultura e a outros órgãos do governo.

“Sua preocupação e meta de trabalho foi o aperfeiçoamento dos professores, realizando cursos de capacitação para professores, a fim de que os alunos tivessem bom aproveitamento”, destaca o senador.

O relator da proposta, Omar Aziz, também ressaltou a importância da educadora para a comunidade de Tefé. Segundo ele, a professora deixou um legado que ultrapassa o ambiente escolar.

Para Omar, a educadora demonstrou liderança na vida comunitária, além de atuação cívica e cultural, mantendo sua memória fortemente ligada à formação educacional e cidadã da população tefeense. Para o senador, a homenagem é justa diante das contribuições deixadas por Virgilina à educação.

Reconhecida por sua atuação no ensino, a professora Virgilina Façanha Mendes foi condecorada pelo Conselho Estadual de Educação como a melhor diretora do interior do Amazonas. Em 15 de outubro de 1985, também recebeu a medalha “Prof. Fueth Paulo Mourão”, concedida como reconhecimento à dedicação ao magistério e à causa da educação.

Durante sua trajetória, a educadora liderou iniciativas voltadas ao fortalecimento do ensino em Tefé, incluindo a promoção de cursos de capacitação para professores e a busca por investimentos para construção e reforma de escolas. Após 12 anos à frente de uma unidade educacional, ela solicitou aposentadoria, encerrando uma carreira marcada pelo compromisso com a formação de estudantes e educadores.

A lei entrará em vigor na data de sua publicação, caso seja aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionada.

*Com informações Onda digital