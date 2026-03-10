Primeira-dama de Tefé, Kelly Barbosa, recebe Diploma Mulher Cidadã Amazonense na ALEAM

A primeira-dama do município de Tefé, Grace Kelly Gonçalves Barbosa, foi homenageada nesta terça-feira (10/3) pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) com o Diploma Mulher Cidadã Amazonense, honraria concedida a mulheres que se destacam por sua contribuição para o fortalecimento da cidadania e pelos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense.

A solenidade ocorreu no Plenário Ruy Araújo, em Manaus, reunindo autoridades, familiares e convidados para reconhecer a trajetória de 33 mulheres que desenvolvem ações de impacto social em diferentes áreas no estado. A homenagem integra as ações da Assembleia Legislativa em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, data que simboliza a luta, as conquistas e a valorização do protagonismo feminino na sociedade.

A indicação da primeira-dama de Tefé foi realizada pelo deputado estadual Carlinhos Bessa, em reconhecimento à sua atuação social e ao trabalho desenvolvido em prol da população tefeense.

Para o deputado, a homenagem também representa o reconhecimento do trabalho social que vem sendo desenvolvido em Tefé.

“Conheço de perto o trabalho da Kelly e sei o quanto ela se dedica às causas sociais. Ela tem um olhar sensível para as pessoas e uma capacidade muito grande de mobilizar ações que realmente chegam na ponta, ajudando quem mais precisa. Essa homenagem é mais do que justa e representa o reconhecimento de uma mulher que tem feito a diferença na vida de muitas famílias de Tefé”, afirmou Carlinhos Bessa.

Natural de Tefé (AM), Grace Kelly é casada com Nicson Marreira Lima, prefeito reeleito do município, é mãe e avó e tem sua trajetória marcada pela dedicação à família e ao compromisso com o bem-estar social da comunidade. Acadêmica de Serviço Social pela Universidade Estácio de Sá e empresária nos setores de comércio e navegação, tem se destacado pela atuação sensível e comprometida com causas sociais.

Entre 2021 e 2024, esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania de Tefé, período em que liderou importantes avanços nas políticas públicas voltadas à inclusão social, proteção às famílias e fortalecimento da rede de assistência no município.

Além de sua atuação institucional, Grace Kelly também tem fortalecido iniciativas voltadas ao protagonismo feminino, como o movimento “Mulheres Incríveis”, que valoriza histórias inspiradoras de mulheres tefeenses e promove ações de incentivo à autoestima, autonomia e participação feminina na sociedade. Em 2025, também foi nomeada Embaixadora do Empodera Mulher, ampliando ainda mais sua atuação na valorização e no fortalecimento das mulheres.

Ao receber a homenagem, a primeira-dama destacou que o reconhecimento representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um símbolo do trabalho coletivo desenvolvido em prol da população.

“Recebo essa homenagem com muita gratidão e humildade. Este diploma não representa apenas a minha trajetória, mas o trabalho de muitas pessoas que caminham comigo todos os dias na missão de cuidar das pessoas e promover dignidade para quem mais precisa. Dedico esse reconhecimento às mulheres de Tefé, que são fortes, guerreiras e inspiradoras. São elas que, com coragem e determinação, ajudam a transformar nossa cidade todos os dias”, afirmou Kelly Barbosa.

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, também celebrou a homenagem e destacou o impacto do trabalho realizado pela primeira-dama no município.

“Quem conhece a Kelly sabe que tudo o que ela faz vem do coração. Ela tem uma forma muito humana de olhar para as pessoas e sempre acreditou que a política pública precisa chegar onde realmente faz diferença: na vida das famílias. Essa homenagem reconhece uma trajetória construída com muito trabalho, sensibilidade e compromisso com o povo de Tefé. Para mim, como prefeito, como marido e como parceiro de caminhada, é motivo de muito orgulho”, declarou o prefeito.

O Diploma Mulher Cidadã Amazonense, instituído pela Resolução Legislativa nº 831/2021, integra o calendário institucional da Assembleia Legislativa e é concedido anualmente no mês de março, como forma de reconhecer mulheres que contribuem para o desenvolvimento do Amazonas e para o fortalecimento da cidadania.

A homenagem reforça o reconhecimento público à trajetória de Grace Kelly Barbosa, marcada pelo compromisso social, pela valorização das pessoas e pela promoção de iniciativas que geram transformação e desenvolvimento para o município de Tefé e para o Amazonas.