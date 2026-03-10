Em Santo Antônio do Içá, Idam viabiliza quase R$ 1 milhão em crédito rural

A fim de desenvolver o setor da pesca artesanal no município de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou o repasse de R$956.174,43 em crédito rural a 54 pescadores artesanais e indígenas. O montante, disponibilizado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), inclui implementos e custeio da atividade pesqueira.

Na ação, 36 pescadores indígenas da comunidade Vila de Betânia e 18 pescadores artesanais da sede do município foram beneficiados com a entrega dos implementos. Além disso, foi realizada a entrega de 38 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 15 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), durante a ação ocorrida no sábado (07/03).

Fotos: Divulgação/Idam

Segundo o gerente da Unidade Local (UnLoc) de Santo Antônio do Içá, Raimundo Goes, o valor de R$ 687.788,23 foi investido na aquisição de implementos, enquanto R$ 268.386,20 correspondeu a custeio da atividade pesqueira. Foram repassadas 23 canoas de alumínio, 26 motores rabeta, 23 freezers, 2 motores de popa 15hp, 1 capota para canoa, panagem de malhadeira e 2 caixas de isopor de 170 litros.

“Essa ação teve um impacto positivo para os pescadores artesanais do município de Santo Antônio do Içá, pois o investimento vai permitir a melhoria da qualidade de vida dessas famílias e promover o desenvolvimento sustentável no município”, destacou o gerente.

A ação foi realizada com o apoio da Prefeitura Municipal. O Idam atuou, de forma gratuita, na elaboração dos projetos de crédito e na assistência técnica aos pescadores beneficiados, assegurando-lhes a elegibilidade para acessar as vias de crédito rural.