Primeira-dama de Tefé, Kelly Barbosa, será homenageada pela ALEAM com o Diploma Mulher Cidadã Amazonense

A primeira-dama do município de Tefé, Grace Kelly Gonçalves Barbosa, será homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) com o Diploma Mulher Cidadã Amazonense, honraria destinada a reconhecer mulheres que se destacam por sua contribuição para o fortalecimento da cidadania e pelos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense.

A indicação foi realizada pelo deputado estadual Carlinhos Bessa, em reconhecimento à sua trajetória de atuação social, liderança feminina e contribuição para o desenvolvimento do município de Tefé.

A homenagem acontecerá em Sessão Especial nesta terça-feira, 10 de março de 2026, às 10h, no Plenário Ruy Araújo, sede da Assembleia Legislativa do Amazonas, localizada na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 3.950, bairro Parque 10, em Manaus. A solenidade também será transmitida pelas redes sociais da Aleam e pelo canal do Portal Tefé News no YouTube.

Natural de Tefé (AM), Grace Kelly Gonçalves Barbosa é casada com Nicson Marreira Lima, prefeito reeleito do município, também é mãe e avó e dedica sua vida à família e ao bem-estar social da comunidade tefeense. Acadêmica de Serviço Social pela Universidade Estácio de Sá e empresária nos setores de comércio e navegação, construiu uma trajetória marcada pela força do trabalho, visão empreendedora e sensibilidade social — qualidades que fortalecem sua atuação pública desde 2021 como primeira-dama do município.

Entre 2021 e 2024, esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania de Tefé, período em que liderou importantes avanços nas políticas públicas voltadas à proteção social, inclusão e garantia de direitos para famílias em situação de vulnerabilidade. Durante sua gestão, programas e ações sociais foram ampliados, promovendo mais dignidade e oportunidades para a população.

Pelo impacto de sua atuação, recebeu importantes reconhecimentos institucionais, entre eles a Medalha do Mérito Legislativo Monsenhor Barrat, concedida pela Câmara Municipal de Tefé, e a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Em 2025, foi nomeada Embaixadora do Empodera Mulher, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo e do protagonismo feminino. Dentro dessa agenda, também idealizou e impulsionou o movimento “Mulheres Incríveis”, iniciativa que valoriza histórias inspiradoras de mulheres do município, promove encontros e ações de reconhecimento e incentiva o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da participação feminina na sociedade.

O movimento tem se consolidado como um importante espaço de valorização e mobilização feminina em Tefé, reunindo mulheres de diferentes áreas — empreendedoras, lideranças comunitárias, profissionais e mães — fortalecendo redes de apoio e estimulando o protagonismo feminino no município.

O Diploma Mulher Cidadã Amazonense, instituído pela Resolução Legislativa nº 831, de 15 de dezembro de 2021, é concedido anualmente pela Assembleia Legislativa como forma de reconhecimento público a mulheres que, em diferentes áreas de atuação, contribuem para o desenvolvimento do Amazonas e para o fortalecimento da cidadania.

A homenagem representa o reconhecimento à trajetória de Grace Kelly Barbosa, marcada pelo compromisso social, pela valorização das pessoas e pela promoção de iniciativas que geram transformação, oportunidades e desenvolvimento para Tefé e para todo o Amazonas.

*Com informações da assessoria