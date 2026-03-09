Bastidores da Politica: Veja quem lidera a nova pesquisa para o Governo do Amazonas

Nos bastidores da politica do Amazonas o senador Omar Aziz aparece na frente nos três cenários estimulados testados pela nova pesquisa do Instituto Direto ao Ponto sobre a disputa pelo Governo do Amazonas. No primeiro, ele tem 32%, enquanto David Almeida e Professora Maria do Carmo aparecem empatados com 23%, e Tadeu de Souza soma 10%.

No segundo cenário, sem Tadeu de Souza, Omar chega a 35%, seguido por Maria do Carmo, com 30%, e David Almeida, com 24%. Já no terceiro, sem David Almeida, ele marca 40%, contra 33% de Maria do Carmo e 13% de Tadeu de Souza.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados ao eleitor, Omar Aziz aparece com 6%, David Almeida e Maria do Carmo têm 4% cada, Wilson Lima registra 3% e Eduardo Braga, 2%. O dado que mais chama atenção nesse recorte é o percentual de 77% dos entrevistados que disseram não saber ou não responderam.

O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre o fim de fevereiro e o início de março, em Manaus e outros municípios do interior do Amazonas. Nos índices de rejeição, David Almeida aparece com 29%, seguido por Omar Aziz, com 22%, enquanto Maria do Carmo e Tadeu de Souza registram 19% cada.

*Com informações Portal do Amazonas