Homem é preso por violência doméstica em Tefé após vítima denunciar agressão durante evento do Dia da Mulher

Um homem identificado como José Mendes Pereira, de 50 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo (8), acusado de violência doméstica no município de Tefé, no interior do Amazonas. A prisão foi realizada por policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), conhecido como Batalhão Solimões.

De acordo com informações da polícia, a guarnição da Ronda Maria da Penha estava na Praça da Matriz, participando da exposição de serviços durante a programação do Dia Internacional da Mulher, quando foi procurada por Erlane Martins Mourão, de 50 anos. A vítima relatou aos policiais que havia sido agredida fisicamente pelo próprio companheiro.

Após a denúncia, os militares solicitaram apoio de outra viatura e seguiram até o endereço informado, localizado na Rua 7 de Setembro, nº 264, no bairro Centro. No local, o suspeito foi encontrado e recebeu voz de prisão em flagrante pelos policiais.

Durante a ação, foram apreendidos alguns objetos que estavam em posse do acusado, entre eles R$ 122 em dinheiro, um soco inglês, dois anéis de cor prata e um cartão da Caixa Econômica.

Após a prisão, tanto a vítima quanto o suspeito foram conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia Civil (5º DEPC), onde foram apresentados para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica e destaca que a atuação da Ronda Maria da Penha tem sido fundamental no apoio e proteção às vítimas.