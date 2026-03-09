Em Tefé, egressos da UEA são aprovados em programas de mestrado

O Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas (Cest/UEA) teve oito egressos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas aprovados em programas de mestrado em diferentes instituições do estado. O resultado demonstra a qualidade da formação oferecida pela UEA e o compromisso com a qualificação de profissionais preparados para atuar na pesquisa científica, na educação e em múltiplas áreas do conhecimento.
Para o diretor do Cest/UEA, Prof. Dr. Yomarley Lopes Holanda, o resultado reforça o papel da UEA na formação de recursos humanos qualificados e no fortalecimento da ciência e educação na região amazônica.
Coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Cest/UEA, Prof. Dr. Wilsandrei Cella destaca que a conquista representa um importante indicador do impacto da formação acadêmica oferecida pela UEA no interior do Amazonas.
“A aprovação de nossos ex-alunos em programas de mestrado demonstra a dedicação dos estudantes e o esforço coletivo de professores e da instituição em promover uma formação sólida e de qualidade”, relata o coordenador.
Confira a lista de egressos selecionados:
- Alayne Beatriz dos Santos de Albuquerque – Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPG-ECO) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa);
- Fernanda Mylena da Silva França – Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas/Botânica (PPG-BOT) do Inpa;
- Geise Noteno Moura – Programa de Pós-Graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPG-Vida) do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia);
- Guilherme Cavalcante Feitosa – Programa de Pós-Graduação em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (PPG-GCBEV) do Inpa;
- Rian da Silva Oliveira – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências na Amazônia (PPGeec) da UEA;
- Silas Felipe Mendes Lopes-Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPG-Zool) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam);
- Wellington da Silva de Lima- Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPG-ZooL) da Ufam.