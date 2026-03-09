Em Tefé, egressos da UEA são aprovados em programas de mestrado

O Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas (Cest/UEA) teve oito egressos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas aprovados em programas de mestrado em diferentes instituições do estado. O resultado demonstra a qualidade da formação oferecida pela UEA e o compromisso com a qualificação de profissionais preparados para atuar na pesquisa científica, na educação e em múltiplas áreas do conhecimento.

Para o diretor do Cest/UEA, Prof. Dr. Yomarley Lopes Holanda, o resultado reforça o papel da UEA na formação de recursos humanos qualificados e no fortalecimento da ciência e educação na região amazônica.

Coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Cest/UEA, Prof. Dr. Wilsandrei Cella destaca que a conquista representa um importante indicador do impacto da formação acadêmica oferecida pela UEA no interior do Amazonas.

“A aprovação de nossos ex-alunos em programas de mestrado demonstra a dedicação dos estudantes e o esforço coletivo de professores e da instituição em promover uma formação sólida e de qualidade”, relata o coordenador.

Confira a lista de egressos selecionados: