Bastidores da Politica: Wilson Lima, Omar Aziz e Roberto Cidade aparecem juntos em evento do TCE-AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), o vice-governador Tadeu de Souza (Progressistas), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) e o senador Omar Aziz (PSD) participaram da abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), nesta quinta-feira (5). O encontro acontece em meio a rumores de que Cidade poderia ser o vice de Omar Aziz na chapa para as eleições de outubro deste ano.

O evento reuniu lideranças influentes às vésperas do início das articulações eleitorais e reforçou especulações sobre a composição da chapa majoritária do senador, que já se coloca como pré-candidato ao governo do Amazonas.

Rumores ganham força após anúncio de Wilson Lima

As especulações ganharam ainda mais força depois que o governador Wilson Lima anunciou, no dia 2 de março, que permanecerá no comando do Executivo Estadual até o fim do mandato, descartando candidatura ao Senado Federal.

A decisão abriu espaço para novas articulações eleitorais, incluindo a possibilidade de Roberto Cidade compor a chapa de Omar Aziz.

Omar Aziz comenta sobre possível vice

Na quarta-feira (4), durante ato de filiação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, Omar Aziz comentou sobre a possibilidade de Cidade ser seu vice:

“Tudo é possível, é uma construção. Roberto Cidade tem um potencial muito grande. Mas ainda é cedo para definir o vice”, afirmou o senador.

Relação política e respeito mútuo

Omar Aziz reforçou que mantém boa relação política com Roberto Cidade, lembrando o apoio do deputado em sua eleição ao Senado, em 2022. Para o senador, a definição de um parceiro de chapa é resultado de diálogo, alianças e avaliações ao longo do tempo: