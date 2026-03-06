Barco hospital inicia atendimentos de saúde em São Sebastião do Uatumã nesta sexta (6)

O município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus) recebe, a partir desta sexta-feira (6/3), a 29ª expedição do Barco Hospital São João XXIII. A unidade hospitalar ficará ancorada na comunidade Distrito de Santana, até o dia 10 de março, oferecendo serviços médicos, odontológicos e exames à população local e comunidades adjacentes. Os moradores da região devem apresentar documento de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação é fruto de parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Durante a expedição, serão disponibilizadas consultas em clínica geral, pediatria, ginecologia, cirurgia geral, cirurgia geral pediátrica, cirurgia do aparelho digestivo, dermatologia, radiologia, anestesiologia e atendimento odontológico.

O Barco Hospital São João XXIII é uma unidade hospitalar completa sobre as águas com estrutura distribuída em quatro andares, equipada para a realização de cirurgias de pequena e média complexidade.

A unidade conta com 14 leitos, sendo 10 de internação e quatro de recuperação pós-anestésica, centro cirúrgico, salas de procedimentos e suporte para exames diagnósticos, consultórios médicos, odontológicos e oftalmológicos, salas de exames, farmácia, áreas administrativas, cozinha, camarotes para as equipes de saúde, elevador, sistema próprio de tratamento de esgoto e duas ambulanchas de apoio.

Entre os serviços ofertados estão cirurgias gerais (hérnia e vesícula) e do aparelho digestivo, postectomia, laqueadura e vasectomia, além de atendimentos com dentista, clínico geral e pediatria.

Também são oferecidos exames laboratoriais, raio-X, mamografia e eletrocardiograma, além de serviços de vacinação e dispensação de medicamentos.

Para a realização de mamografia, mulheres a partir de 40 anos estão dispensadas do encaminhamento.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a estratégia do barco hospital fortalece a presença da rede estadual nos municípios do interior, ampliando o acesso a atendimentos especializados e exames diagnósticos. “O barco hospital é uma estrutura que aproxima a saúde da população ribeirinha, levando cirurgias, consultas e exames até as comunidades. Com essa iniciativa, conseguimos reduzir deslocamentos longos e garantir um atendimento mais rápido e resolutivo para quem vive no interior do estado”, destacou.

O diretor do Barco Hospital São João XXIII, frei Matias, ressaltou o trabalho integrado das equipes durante as expedições e o impacto dos serviços ofertados nas comunidades atendidas. “Cada expedição é planejada para oferecer uma assistência completa, com consultas, exames, cirurgias e acompanhamento aos pacientes. Nossa missão é acolher e cuidar, garantindo que a população tenha acesso a serviços de saúde com qualidade e dignidade”, afirmou.

Balanço de atendimentos

Desde que começou a funcionar, em dezembro de 2024, o barco hospital já realizou cerca de 209 mil atendimentos.

Na última expedição, no município de Silves (a 204 quilômetros de Manaus), entre os dias 19 e 26 de fevereiro de 2026, foram registrados 5.323 atendimentos em saúde, entre eles, 683 consultas médicas e 172 odontológicas; 1.604 procedimentos odontológicos; 855 atendimentos de enfermagem; 957 exames laboratoriais; 56 eletrocardiogramas; 100 mamografias; 93 exames de raio-X; 11 cirurgias de baixa complexidade e 40 de média complexidade, além de 40 internações.

A expedição também garantiu a entrega de 712 kits de medicamentos, com orientação e assistência farmacêutica.