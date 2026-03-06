Marcelo Generoso e Cileide Moussalem consolidam a força do jornalismo digital no Amazonas

O avanço da internet transformou profundamente a forma como a informação circula na sociedade. No Amazonas, esse novo cenário tem duas lideranças que se destacam pela organização e fortalecimento do jornalismo digital: Marcelo Generoso, presidente da Associação Nacional de Jornalismo Digital, e Cileide Moussalem, presidente da Associação Brasileira de Blogs e Portais.

Juntas, as duas entidades representam mais de 150 blogs e portais de notícias no estado do Amazonas, formando uma rede expressiva de comunicação que cresce a cada ano e ganha cada vez mais relevância na formação da opinião pública.

A união dessas associações tem fortalecido o jornalismo independente, ampliando a presença de profissionais da comunicação no ambiente digital e garantindo maior pluralidade na divulgação de informações. Hoje, blogs e portais se tornaram veículos essenciais para levar notícias com rapidez, alcance e interação direta com o público.

Dentro da própria classe jornalística, o trabalho desenvolvido pelas duas entidades é visto com respeito e admiração. A atuação de jornalistas, repórteres, comunicadores e empresários da comunicação ligados a essa rede reforça a importância da informação digital na sociedade contemporânea.

À frente da Associação Nacional de Jornalismo Digital, Marcelo Generoso construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a comunicação e pela valorização do jornalismo. Ao longo de sua carreira, ele foi agraciado com diversas premiações concedidas por colegas jornalistas, reconhecimento que demonstra o respeito conquistado dentro do meio profissional.

Essa relevância naturalmente passou a chamar a atenção de diversos setores da sociedade, especialmente da classe política. Em um cenário eleitoral cada vez mais conectado, políticos que disputam mandatos — principalmente aqueles que buscam a reeleição — sabem que precisam manter presença constante no ambiente digital.

A razão é simples e direta: quem não é visto, não é lembrado. Nesse contexto, blogs e portais de notícias passaram a desempenhar um papel estratégico na divulgação de ações, projetos e posicionamentos públicos. A internet se tornou uma das ferramentas mais importantes para aproximar lideranças políticas da população.

Especialistas em comunicação política afirmam que o ambiente digital tem influência direta no processo eleitoral, ajudando a consolidar imagens públicas, ampliar debates e fortalecer a visibilidade de candidatos.

Por isso, ignorar a força dos blogs e portais pode representar um erro estratégico. Um político que deixa de dialogar com os veículos digitais corre o risco de ficar distante do debate público e perder espaço na lembrança do eleitor.

Mais do que nunca, presença digital, transparência e comunicação direta com a sociedade são fatores decisivos para quem pretende disputar eleições com competitividade.

Nesse novo cenário da comunicação, o trabalho liderado por Marcelo Generoso e Cileide Moussalem demonstra que o jornalismo digital deixou de ser apenas uma alternativa e se consolidou como uma das maiores forças de informação e influência no Amazonas.

E a tendência é clara: nas próximas eleições, os blogs e portais deverão ter um papel ainda mais decisivo, ampliando o alcance das informações e fortalecendo o debate público na era da comunicação digital.