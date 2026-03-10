Bases fluviais apreendem 218 quilos de drogas em embarcações no Rio Solimões

Durante abordagens nas Bases Arpão 2 e Tiradentes, a Polícia Militar do Amazonas, apreendeu neste final de semana, 218 quilos de entorpecentes entre cocaína, maconha e pasta-base de cocaína, nos municípios de Jutaí e Coari. As ações, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), resultaram na prisão de quatro pessoas por suspeita de tráfico de drogas.

Na Base Tiradentes, no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), duas apreensões foram registradas no sábado (07/03), durante abordagem ao ferry boat Samaúma, que fazia o percurso de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) até a capital.

Na primeira ocorrência, os policiais, com o apoio da cadela policial Ágatha, localizaram 15 quilos de cocaína escondidos no interior de malas. Uma mulher, de 26 anos, suspeita de ser a responsável pelo material, foi presa pelo crime de tráfico de drogas.

Em continuidade à fiscalização na mesma embarcação, durante novas buscas, a cadela policial Ágatha sinalizou a possível presença de entorpecentes em outras outras bagagens. Ao verificar o material, a equipe policial encontrou 20 tabletes de maconha do tipo skunk, pesando 25 quilos. Um homem, de 50 anos, de nacionalidade colombiana, foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas.

Fotos: Divulgação/SSP-AM

Ao todo, as duas apreensões totalizaram cerca de 40 quilos de drogas, causando um dano de mais de R$1,6 milhão ao crime organizado. Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados ao Departamento de Polícia Integrada (DIP) do município.

Apreensões na Base Fluvial Arpão 2

Já na Base Arpão 2, em Coari (a 363 quilômetros da capital), durante abordagem ao ferry boat Madame Crys, equipes policiais apreenderam, no domingo pela manhã (08/03), 121 quilos de entorpecentes. As drogas estavam escondidas no forro de um camarote e acima dos banheiros da embarcação.

No total, foram apreendidos 97 quilos de pasta base de cocaína e 24 quilos de cocaína. Dois homens, de 50 e 27 anos, foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil na Base Arpão 2.

Fotos: Divulgação/SSP-AM

Em outra fiscalização, os policiais militares abordaram o ferry boat Samaúma, onde foram encontrados 56 quilos de cocaína, além de um quilo de maconha do tipo skunk. O material ilícito estava escondido em malas de mão no segundo andar da embarcação.

A SSP-AM estima que ambas as apreensões causaram um dano de cerca de R$9,65 milhões ao narcotráfico.