VÍDEO: Homem esfaqueado pelo próprio tio cai em frente à delegacia ao tentar pedir ajuda em Manaus

Luiz Augusto foi esfaqueado pelo próprio tio, ainda não identificado, e caiu em frente ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) ao tentar pedir ajuda de policiais, nesta segunda-feira (09/03), no bairro São José, zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima estava com várias perfurações pelo corpo e foi até a unidade policial para pedir ajuda, no entanto, ele já estava bastante debilidade devido à perda de sangue. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A mãe do suspeito foi levada à delegacia para prestar depoimento. Segundo ela, o filho seria usuário de drogas, ele sofre de esquizofrenia e faz uso de medicação.

O caso continua sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio.

Veja vídeo: