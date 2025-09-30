Homem é preso por tentar matar filho e agredir família em São Paulo de Olivença

Um homem de 35 anos foi preso neste sábado (27), no município de São Paulo de Olivença, Amazonas, após tentar matar o filho de 21 anos, que interveio para defender a mãe das agressões do pai. Além da tentativa de homicídio, o homem também é acusado de agredir a esposa, de 37 anos, e outro filho, de 16.

Segundo informações da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a prisão ocorreu na residência da família, localizada a aproximadamente 985 quilômetros de Manaus. A denúncia foi feita pela esposa, que procurou a delegacia após deixar o filho mais velho em um hospital, onde ele foi atendido por uma perfuração na barriga causada pelo pai.

De acordo com o delegado Igor Nunes, a mulher relatou que estava deitada em uma rede quando o marido, sob efeito de álcool, começou a agredi-la. O filho mais velho tentou intervir para defender a mãe e acabou entrando em luta corporal com o pai. Durante a briga, o homem arremessou um vaso sanitário, que se quebrou ao cair no chão, e utilizou um dos fragmentos para ferir o jovem no abdômen.

Ainda conforme o delegado, o filho mais novo tentou conter o pai e também foi agredido, atingido por um ventilador.

“Após ver os filhos lesionados, principalmente o mais velho, que sangrava muito, a mulher gritou que iria chamar a polícia, diante do fato de o homem estar tentando matar um deles. O indivíduo, então, a ameaçou, dizendo que a mataria caso acionasse a polícia, mas em seguida se conteve. A mulher levou os filhos ao hospital e, posteriormente, procurou a delegacia”, relatou o delegado.

Em sua declaração, segundo o delegado, a mulher contou que era agredida pelo companheiro há muitos anos e sempre tolerou a situação, mas que, após testemunhar a tentativa de homicídio contra o filho, decidiu procurar ajuda policial. A equipe foi até a residência, localizou o homem, momento que ele flagranteado e conduzido à delegacia.

O homem foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal dolosa e lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ele está à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações Segundo a Segundo