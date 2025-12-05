  • 5 dezembro, 2025
  • 09:49
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
fiction
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Central de Atendimento
logo tefenews
  • Amazonas, Polícia

PF apreende 15 kg de pasta base de cocaína em caixas com bolachas e pirulitos em Santo Antônio do Içá

Compartilhe:

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Sete tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 15,35 kg, foram apreendidos pela Polícia Federal dentro de caixas de papelão, misturados a pacotes de bolachas e sacos de pirulitos. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina em embarcação atracada no porto de Santo Antônio do Içá, na quarta-feira (3).

Como a droga foi introduzida

O entorpecente estava oculto em duas caixas, identificadas pelos agentes no interior do barco, que partiu de Tabatinga com destino a Manaus.

Análises do sistema de monitoramento do barco revelaram que, no dia anterior, enquanto a embarcação estava atracada em Benjamin Constant, dois homens não identificados introduziram clandestinamente as caixas. Um deles carregou a primeira caixa, retornando minutos depois para receber a segunda, entregue por outro indivíduo que permaneceu do lado de fora.

Investigação em andamento

O material foi apreendido e as imagens do incidente preservadas. A Polícia Federal segue investigando para identificar os responsáveis e esclarecer a origem e o destino da droga.

 

*Com informações Em Tempo

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Leia Também...