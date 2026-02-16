CarnaTefé 2026 vira fenômeno de público e promete terceira noite histórica na praça

A cidade de Tefé já respira carnaval e o clima é de festa total. Depois de duas noites marcadas por criatividade, animação e forte participação popular, o CarnaTefé 2026 chega à terceira programação convidando moradores e visitantes para mais uma celebração que mistura cultura, música e integração social.

O primeiro dia abriu oficialmente a folia com a praça lotada, muita dança e um público empolgado que mostrou que o carnaval local continua sendo uma das maiores manifestações culturais do Médio Solimões. Já a segunda noite confirmou o sucesso: fantasias chamaram atenção com personagens, super-heróis, brilho e referências culturais amazônicas, transformando o espaço público em um verdadeiro espetáculo a céu aberto.

A proposta do evento, segundo a organização, é garantir diversão para todas as idades com segurança, inclusão e valorização da identidade cultural tefeense. E a expectativa agora é de recorde de participação na terceira noite.

O prefeito Nicson Marreira destacou a importância do carnaval para a cidade e reforçou o convite à população:

“O CarnaTefé é mais do que festa — é cultura, é geração de renda e é união das famílias. Preparamos tudo com muito cuidado para que todos possam brincar com segurança e alegria. Quero convidar cada morador e visitante a participar dessa grande celebração da nossa identidade.”

Com estrutura preparada e programação variada, a praça já está pronta para receber foliões. Agora só falta escolher a fantasia, reunir os amigos e viver mais uma noite que promete entrar para a história do carnaval de Tefé.