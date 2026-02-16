Luto no interior: Vítimas de naufrágio são veladas em Nova Olinda e Urucurituba

Os municípios de Nova Olinda do Norte e Urucurituba, no Amazonas, vivenciam luto oficial neste domingo (15/2) com as despedidas das primeiras vítimas confirmadas no naufrágio da lancha Lima de Abreu XV. A tragédia, ocorrida na última sexta-feira (13) no Encontro das Águas, motivou o cancelamento das festividades de Carnaval em Nova Olinda do Norte.

O corpo da estudante de Odontologia Lara Bianca, de 22 anos, foi velado em uma igreja evangélica no centro de sua cidade natal, sob forte comoção. Filha única e próxima da graduação em Manaus, Lara teve seu sepultamento agendado para este domingo.

Já o corpo da pequena Samyla de Souza, de apenas 3 anos, foi transladado para a comunidade de Urucurituba, às margens do Rio Madeira. A criança retornava de férias na capital acompanhada da avó e do irmão quando o acidente aconteceu.

Fonte: Onda Digital