Luto no interior: Vítimas de naufrágio são veladas em Nova Olinda e Urucurituba

Os municípios de Nova Olinda do Norte e Urucurituba, no Amazonas, vivenciam luto oficial neste domingo (15/2) com as despedidas das primeiras vítimas confirmadas no naufrágio da lancha Lima de Abreu XV. A tragédia, ocorrida na última sexta-feira (13) no Encontro das Águas, motivou o cancelamento das festividades de Carnaval em Nova Olinda do Norte.
O corpo da estudante de Odontologia Lara Bianca, de 22 anos, foi velado em uma igreja evangélica no centro de sua cidade natal, sob forte comoção. Filha única e próxima da graduação em Manaus, Lara teve seu sepultamento agendado para este domingo.
Já o corpo da pequena Samyla de Souza, de apenas 3 anos, foi transladado para a comunidade de Urucurituba, às margens do Rio Madeira. A criança retornava de férias na capital acompanhada da avó e do irmão quando o acidente aconteceu.
Investigação e Situação Jurídica
Enquanto as famílias realizam as últimas homenagens, o processo investigativo avança:
Detenção e Fiança: O comandante da embarcação, Pedro José da Silva Gomes (42), foi detido no Porto de Manaus na noite do acidente. Entretanto, após o pagamento de fiança, ele foi colocado em liberdade neste sábado (14).
Causas Prováveis: Inquéritos da Marinha e da Polícia Civil apuram relatos de ventos fortes e “banzeiros” (ondas fluviais), além de possíveis irregularidades na navegação.
Buscas: O Corpo de Bombeiros mantém a operação para localizar os sete passageiros que permanecem desaparecidos.
O esforço de busca conta com mergulhadores e equipamentos de sonar, concentrando-se agora na área onde partes dos destroços da lancha foram localizados, a 50 metros de profundidade.