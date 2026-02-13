Após naufrágio no Encontro das Águas, empresa divulga nota e diz prestar assistência às vítimas

Uma lancha de passageiros identificada como Lima de Abreu naufragou na tarde desta sexta-feira (13) durante viagem pelo interior do Amazonas. A embarcação realizava o trajeto entre Manaus, Nova Olinda do Norte e Tefé quando ocorreu o acidente na região do Encontro das Águas.

De acordo com informações preliminares, o naufrágio aconteceu durante a tarde 13h e mobilizou equipes de resgate. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Em nota oficial, a empresa responsável pela embarcação informou que adotou imediatamente todas as providências emergenciais cabíveis e que a prioridade é prestar assistência integral às vítimas e seus familiares. A companhia declarou ainda que o barco possuía documentação regular e inspeções atualizadas, operando dentro das normas de navegação.

A apuração técnica ficará a cargo da Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, que deverá investigar as causas do naufrágio.

A empresa também manifestou solidariedade às famílias atingidas e afirmou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Equipes de apoio seguem atuando na região.