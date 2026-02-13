VÍDEO: lancha Lima de Abreu naufraga no Encontro das Águas e passageiros ficam à deriva

Uma lancha identificada como Lima de Abreu, que fazia o trecho Manaus – Nova Olinda do Norte – Tefé, naufragou na tarde desta sexta-feira (13), no Encontro das Águas.

De acordo com as primeiras informações, equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente. As vítimas que conseguiram ser resgatadas estão sendo transportadas para atendimento ainda no Porto da Ceasa, na zona Sul da capital.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número total de passageiros nem sobre as causas do naufrágio. As autoridades devem apurar as circunstâncias do acidente.

Nota

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informa que foi acionado, na tarde desta sexta-feira (13), para atender a uma ocorrência de naufrágio de embarcação na região do Encontro das Águas, em Manaus. Cerca de 25 bombeiros, três lanchas e oito viaturas da corporação , além de uma lancha da PM e uma ambulância do SAMU foram enviados para atuar no resgate das vítimas. A ocorrência ainda está em andamento e ao término dos trabalhos serão repassadas mais informações.