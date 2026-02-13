Homem é preso em Tefé por envolvimento em sessão de tortura

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira (11), em Tefé, um homem de 20 anos suspeito de participar de uma sessão de tortura contra um homem de 35 anos.

O crime ganhou repercussão pela violência das agressões. A vítima teve braços e pernas quebrados. No dia 30 de janeiro, uma mulher de 28 anos foi presa suspeita de mandar torturar o homem, após acusá-lo de ter furtado sua casa.

Segundo a polícia, o suspeito preso agora foi identificado durante as investigações, que reuniram depoimentos e outras provas. A Justiça decretou a prisão preventiva, e ele foi localizado ao longo do dia.

A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos.

A disposição da justiça

O homem vai responder por homicídio, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria