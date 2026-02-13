Manaquiri define novos vereadores após cassação por fraude eleitoral

A Câmara Municipal de Manaquiri terá seis novos vereadores após a Justiça Eleitoral determinar a recontagem dos votos das eleições municipais de 2024. A decisão resultou na cassação dos mandatos de parlamentares eleitos pelos partidos PSD e PL, que perderam todos os votos por fraude à cota de gênero.

Com a anulação, metade das cadeiras do Legislativo foi redefinida. O procedimento de nova totalização ocorreu automaticamente no cartório eleitoral de Careiro, responsável também pelo município, com acompanhamento do juiz eleitoral e da promotora que apresentou a denúncia.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), as duas siglas registraram candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a exigência legal mínima de 30% de mulheres na disputa. Por causa da irregularidade, todos os votos das legendas — tanto de eleitos quanto de não eleitos — foram excluídos do sistema.

Com isso, os três vereadores do PSD e os três do PL perderam os mandatos.

Após a recontagem, os novos parlamentares declarados eleitos são: Aldenir Souto (MDB), Nilson Paulo (União Brasil), Ney Magalhães (PT), Walesca Reis (PSDB/Cidadania), Joel Batista (Republicanos) e Lúcia Matos (MDB). Apenas Lúcia não compareceu ao ato oficial de totalização.

A Câmara deverá ser notificada formalmente até esta quinta-feira (12) e terá prazo de cinco dias corridos para empossar os substitutos.

De acordo com o TRE-AM, os vereadores cassados não apresentaram recurso dentro do prazo legal, encerrado em 2 de fevereiro, o que consolidou a perda dos cargos.

Tiveram os mandatos cassados Bruno da Nonata, Janderli Carvalho e Érica Freitas, do PSD, além de João Moura, Gesse Ventura e Valdemar Bandeira, do PL.

Mesmo após a decisão judicial, os seis participaram da abertura do ano legislativo, na terça-feira (3), e usaram a tribuna para se defender. Nos discursos, adotaram tom religioso e afirmaram ser vítimas de injustiça, diante de autoridades e moradores presentes na sessão.