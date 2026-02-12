Cinco tabletes de cocaína são apreendidos em operação no Porto de Fonte Boa; prejuízo ao crime pode chegar a R$ 250 mil

Uma grande ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de cinco tabletes de substância entorpecente, aparentemente do tipo cocaína, na tarde desta terça-feira (11), no município de Fonte Boa, interior do Amazonas. A droga foi interceptada durante fiscalização no Porto Hidroviário da cidade.

A operação ocorreu por volta das 16h20, no momento em que uma embarcação oriunda do município de Jutaí, com destino final a Tefé, realizou parada em Fonte Boa. Durante a vistoria minuciosa de passageiros, bagagens e cargas, os agentes identificaram um indivíduo transportando o material ilícito.

Ao todo, foram apreendidos cinco tabletes da substância. O peso exato ainda será confirmado por meio de perícia técnica, mas estimativas preliminares apontam que o prejuízo ao crime organizado pode chegar a aproximadamente R$ 250 mil.

A ação contou com a atuação conjunta da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Polícia Civil, Polícia Militar, ROCAM (Ronda Ostensiva Cândido Mariano) e Guarda Civil Municipal de Fonte Boa, reforçando a integração entre as forças no combate ao tráfico de drogas na região.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O caso foi registrado e segue sob investigação das autoridades competentes.