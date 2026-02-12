Eirunepé e Boca do Acre decretam estado de emergência com subida dos rios

Com a elevação do nível dos rios no Amazonas, os municípios de Eirunepé e Boca do Acre decretaram estado de emergência nesta semana. Outros 10 municípios estão em situação de alerta, enquanto 12 permanecem em atenção, monitoradas de perto pelas equipes técnicas da Defesa Civil estadual.

O governador Wilson Lima convocou, na segunda-feira (9), uma reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais para discutir ações de prevenção e assistência às famílias afetadas. O objetivo do governo é antecipar a ajuda humanitária e estruturar a resposta antes do período mais crítico da cheia, minimizando os impactos sociais, econômicos e na saúde da população.

Ações do governo

Com o decreto de emergência por parte dos municípios, o comitê foi acionado para planejar medidas em áreas estratégicas, explicou o governador. Entre as ações previstas estão a distribuição de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, além do reforço no atendimento de saúde com envio de insumos para prevenir e tratar doenças típicas do período chuvoso.

De acordo com o secretário da Defesa Civil, Francisco Máximo, as bacias dos rios Juruá e Purus devem atingir o pico da cheia nas próximas semanas, o que exige mobilização antecipada para garantir serviços essenciais como energia, abastecimento de água e telecomunicações.

Dados do monitoramento hidrológico indicam que as nove bacias do estado estão em fase de cheia, com previsão de precipitações acima do normal nas regiões Oeste e Centro-Sul. A projeção aponta possíveis reflexos em 35 municípios, com cerca de 173 mil famílias afetadas, o que representa mais de 690 mil moradores.

Municípios em estado de emergência:

Eirunepé

Boca do Acre

Municípios em estado de alerta:

Canutama

Carauari

Envira

Guajará

Ipixuna

Itamarati

Juruá

Lábrea

Paunini

Tapauá

Outras 13 cidades permanecem em estado de atenção e seguem sendo acompanhadas continuamente pelas equipes técnicas. O governo estadual reforça que permanece em alerta e atuando de forma integrada com as prefeituras e órgãos federais para minimizar os impactos da cheia no Amazonas.

Fonte: Onda digital