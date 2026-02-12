Irmãos são presos ao tentar entrar com drogas na carceragem em Novo Airão

Uma ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultou na prisão em flagrante de dois irmãos, uma mulher de 30 anos e um homem de 27 anos, na tarde desta terça-feira (10), em Novo Airão, no interior do estado. De acordo com a polícia, a dupla tentou introduzir entorpecentes na carceragem da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) durante o horário de visita.

A prisão ocorreu durante uma inspeção de rotina dos materiais levados aos detentos. Segundo o delegado Rodrigo Monfroni, titular da unidade, os agentes localizaram porções de maconha e papel de seda escondidos de forma minuciosa nas costuras de duas bermudas.

Diante do flagrante, os dois receberam voz de prisão imediata e foram conduzidos para os procedimentos na delegacia. Conforme a PC-AM, ambos irão responder pelo crime de tráfico de drogas.

Todo o material apreendido foi catalogado e encaminhado para perícia, que deve auxiliar na investigação e na formalização do caso.