Execução de cabo da PM termina com nove presos em Tefé; dois PMs estão entre os suspeitos

Nove pessoas foram presas nesta quinta-feira (12) suspeitas de envolvimento no assassinato do cabo da Polícia Militar Ironei Nogueira Gonçalves, de 40 anos, ocorrido em um ramal no município de Tefé, interior do Amazonas. Entre os detidos estão dois policiais militares: o tenente Douglas Jorge da Silva e o 1º sargento Antônio Raimundo Costa de Freitas.

De acordo com informações preliminares, Ironei foi deixado já sem vida na entrada do Hospital Regional de Tefé, junto com seus pertences. A unidade acionou a polícia e, após a confirmação da morte, agentes iniciaram diligências para esclarecer o caso.

Relatos de testemunhas

Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram em dois veículos, um Jeep e uma Fiat Toro, desceram e abriram fogo contra a vítima em frente a um sítio, fugindo em seguida. Imagens de câmeras de segurança foram entregues à polícia e ajudaram na identificação dos acusados.

Durante as diligências, foram apreendidos um veículo Fiat Toro cinza, armas de fogo, munições, algemas, celulares, dinheiro e documentos pessoais. Também foram recolhidos objetos pertencentes ao tenente Douglas, incluindo uma pistola 9mm, munições e equipamentos de uso policial.

Além dos dois policiais militares, foram presos: Roberth Wendell Magalhães da Silva, 22 anos, Lauane Magalhães da Silva, 21, Marcos Oliveira Lima, 18, José Victor Oliveira da Costa, 18, Pedro Henrique da Silva, 19, Kelce de Souza, 47, e Samuel Lima da Costa, 42.

A motivação do crime ainda não foi divulgada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte do cabo Ironei e a possível participação de cada um dos envolvidos.

*Com informações Assessoria PMAM