Cai para cinco número de desaparecidos em naufrágio de lancha no Encontro das Águas

O número de desaparecidos no naufrágio da lancha Lima de Abreu XV caiu de sete para cinco, segundo atualização do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas divulgadas nesta terça-feira (17/02). As buscas por desaparecidos foram suspensas na noite de terça-feira por questões técnicas e de segurança e devem ser retomadas na manhã desta quarta-feira (18/02).

A embarcação naufragou na sexta-feira (13/02), no Encontro das Águas, após sair de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. Ao todo, 71 passageiros foram resgatados com vida.

Buscas enfrentam correnteza e profundidade

Foto: Mauro Neto/Secom

As equipes percorreram cerca de 212 quilômetros pelo rio Amazonas em uma área de busca que chega a 320 quilômetros quadrados. De acordo com os bombeiros, a operação é considerada complexa por causa das fortes correntes e das mudanças de direção das águas no encontro dos rios Negro e Solimões.

A lancha foi localizada a aproximadamente 50 metros de profundidade. Nesta terça-feira (17/02), 69 militares participaram da operação, com apoio de 20 mergulhadores, 15 embarcações, drones, um helicóptero, detector de metais e três sonares subaquáticos.

Equipes de Itacoatiara e Parintins também reforçam o trabalho, já que há possibilidade de as vítimas terem sido levadas para áreas mais distantes pelo fluxo do rio.

Apoio às famílias

Além das ações de resgate, o Estado mobilizou uma força-tarefa com a Defesa Civil, assistência social, saúde e forças de segurança para dar suporte às famílias, oferecendo atendimento psicológico a sobreviventes e familiares das vítimas.