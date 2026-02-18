Blocos de rua tomam conta de Tefé e transformam a cidade em um verdadeiro espetáculo de alegria e tradição; veja fotos

O município de Tefé continua em clima de festa com a chegada dos tradicionais blocos de rua, que agora assumem o protagonismo do Carnaval e arrastam multidões pelas principais vias da cidade. Após as noites intensas de programação oficial, é a vez do povo ocupar as ruas com fantasias criativas, música contagiante e muita animação.

Desde o início dos blocos carnavalescos, Tefé já respira cor, cultura e celebração. A energia toma conta dos bairros, onde famílias, amigos e visitantes se reúnem para celebrar uma das festas mais esperadas do ano. O som das marchinhas, os abadás personalizados e a alegria estampada no rosto dos foliões reforçam que o Carnaval tefeense é um espetáculo à parte.

A Prefeitura acompanha de perto toda a programação, garantindo organização, segurança e apoio logístico para que a festa aconteça de forma tranquila e inclusiva. Equipes de segurança, saúde e limpeza urbana estão mobilizadas para assegurar que a população aproveite cada momento com conforto e proteção.

Mais do que diversão, o Carnaval de rua representa a valorização da cultura local e o fortalecimento das tradições populares. É a cidade pulsando em cada esquina, celebrando sua identidade e promovendo a união da comunidade.

Como se hidratar neste Carnaval

Com as altas temperaturas e a intensa movimentação durante os blocos, manter-se hidratado é fundamental para curtir a festa com saúde. Confira algumas orientações importantes: