Três municípios do Amazonas entraram em Estado de Emergência por conta da cheia

Com previsão de chuvas acima da média nas próximas semanas, principalmente nas regiões Oeste e Centro-Sul do Amazonas, municípios da região começaram, nesta semana, a entrar em estado de Emergência e Alerta para a rápida subida de rios Juruá e Purus.

Conforme o monitoramento da Defesa Civil do Amazonas, os municípios de Itamarati e Eirunepé, na calha do rio Juruá, e Boca do Acre, na calha do Rio Purus, tiveram seus decretos de Estado de Emergência confirmados e estão aptos a receberem ajuda emergência, como envio de cestas básicas e água potável para moradores em situação de vulnerabilidade.

Outros nove municípios das calhas dos rios Juruá e Purus entraram em Estado de Alerta, o segundo maiis grave na escala da Defesa Civil. São eles:

Guajará, no Juruá;

Ipixuna, Juruá;

Envira, Juruá;

Puini, no Purus;

Lábrea, Purus.

Canutama, Purus;

Tapauá, Purus;

Carauari, Juruá;

Juruá, Juruá

Além dos municípios que estão em Estado de Emergência e Alerta, outros 13 estão em Atenção e 37 em Normalidade, sendo que quase todos nesse estágio são das calhas de rio que correm do Norte para o centro do Estado, como o rio Negro e o Solimões.

Ação social antecipada

De olho no monitoramento hidrológico, o Governo Federal anunciou, nesta semana, que enviará cestas básicas, água potável, caixas-d’água e purificadores, além de kits de higiene e limpeza, medicamentos e compra de alimentos da agricultura familiar antes de chegar o pico das cheias dos rios Juruá e Purus, na região Sul do Estado.

Também ficou acertado que a área da saúde deve distribuir kits de medicamentos, vacinas e soros, além de monitorar doenças, como leptospirose, diarreia, malária e dengue. Um barco-hospital será direcionado para os municípios prioritários.

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), os principais rios da bacia amazônica estão hoje próximos da média histórica, mas o pico das enchentes é esperado para junho.