Gestão Nicson Marreira entrega conquistas que transformam a saúde de Tefé

Tefé não para. O prefeito Nicson Marreira realizou, neste sábado (06), uma série de inaugurações fundamentais para o fortalecimento da saúde pública do município e de toda a região. A entrega das novas unidades marca um avanço histórico para o atendimento materno, hospitalar e laboratorial, ampliando a capacidade de cuidado e garantindo mais qualidade de vida à população.

O evento, realizado na estrada do Bexiga, ao lado do Hospital Regional, reuniu autoridades, lideranças e a comunidade. Ao lado da primeira-dama Kelly Barbosa, o prefeito recebeu o deputado federal Adail Pinheiro, o deputado estadual Wilker Barreto, o presidente da Câmara Municipal, Lazinho Nogueira, além de vereadores, secretários e equipes técnicas de diversas áreas.

Também participaram a secretária municipal de Saúde, Lecita Marreira, o diretor-geral do Hospital Regional, Dr. Cleiton Maurício Sierpinski, além de coordenadores, servidores e moradores que prestigiaram a entrega das seguintes estruturas:

• Casa de Parto Normal Maria Alzerina Marques Ramos

• Unidade de Internação Obstétrica Mamãe e Bebê

• Laboratório Regional de Tefé

As obras entregues representam um passo decisivo na modernização da saúde pública local. Com espaços mais equipados, humanizados e preparados para atender a crescente demanda, a Prefeitura reafirma seu compromisso com políticas de cuidado integral e com o fortalecimento da rede de serviços de saúde no município.

“Estamos entregando estruturas que vão transformar o atendimento à nossa população. É um avanço não apenas para Tefé, mas para toda a região”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Com essas inaugurações, a gestão municipal consolida mais uma etapa do seu plano de investimentos, garantindo que Tefé continue crescendo com responsabilidade, humanização e eficiência.

*Com informações da assessoria