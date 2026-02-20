Itamarati declara emergência e é 3º município afetado pela cheia no AM

Itamarati entrou para a lista de municípios em situação de emergência no Amazonas devido à cheia dos rios. O município se tornou o terceiro no estado a adotar a medida em 2026, ao lado de Eirunepé e Boca do Acre.

O rio em Itamarati atingiu 21,40 metros nesta quinta-feira (19), ficando a apenas 51 centímetros da maior marca registrada no município, de 21,91 metros, em 7 de abril de 2015. No mesmo período de 2025, o nível era de 17,44 metros.

Chuvas intensas

Em Eirunepé, o rio chegou a 16,57 metros nesta quinta-feira (19), enquanto em Boca do Acre o nível registrou 16,39 metros na última segunda-feira (16).

A Defesa Civil do estado informou que as cotas em todos os três municípios estão acima das registradas no mesmo período do ano passado.

Segundo André Martinelli, gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil (SGB), as intensas chuvas nas áreas mais altas das bacias explicam o aumento do volume dos rios.

“Nestas localidades foram registradas cotas recordes. Ressalta-se que o tempo de resposta para eventos de chuva nessas regiões de cabeceira é muito rápido. É possível observar subidas ou descidas na magnitude de 5 metros em poucos dias”, explicou.

O especialista ressaltou que, nessas regiões, a cheia é causada principalmente pelas chuvas e que os fenômenos climáticos têm influência direta sobre o padrão de precipitação e, consequentemente, o nível dos rios.

“São exatamente os fenômenos climáticos que definem o padrão das chuvas e, como consequência, a flutuação do nível dos rios”, disse.

Situação nos demais municípios do Amazonas

Atualmente, nove municípios estão em alerta:

Lábrea

Canutama

Tapauá

Pauini

Envira

Ipixuna

Guajará

Carauari

Juruá

Outros 13 municípios estão em atenção:

Apuí e Humaitá (rio Madeira)

Tefé, Maraã, Jutaí e Fonte Boa (Médio Solimões)

Amaturá, Tonantins, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Tabatinga e Atalaia do Norte (Alto Solimões)

Os demais 37 municípios permanecem em situação de normalidade. O monitoramento indica que as nove calhas de rios do estado estão em processo de enchente.

A previsão é de chuvas acima da média nas regiões oeste e centro-sul, com estimativa de que a cheia afete 35 municípios e cerca de 173 mil famílias, mais de 690 mil pessoas.

Ações emergenciais do governo

O governo informou que realiza ações emergenciais, como a distribuição de cestas básicas, envio de medicamentos e reforço no atendimento a comunidades isoladas.

O Corpo de Bombeiros participa da Operação Inverno Amazônico, com foco na prevenção de deslizamentos e erosões.

Por fim, a Defesa Civil alerta que o pico da cheia nos rios Juruá e Purus pode ocorrer nas próximas semanas.