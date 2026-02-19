Presidente da Câmara de Tefé discute segurança pública com comando da PM e reforça parceria institucional

Na manhã desta quinta-feira (19), o presidente da Câmara Municipal de Tefé, vereador Lazinho Nogueira (Avante), realizou uma reunião institucional com o major André Rocha, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Amazonas, para tratar de ações voltadas à segurança pública no município de Tefé.

Durante o encontro, foram debatidas estratégias de combate à criminalidade, fortalecimento das ações preventivas e possíveis parcerias entre o Poder Legislativo Municipal e a Polícia Militar. A reunião também abordou medidas de cooperação institucional e mecanismos de esclarecimento à população sobre políticas de segurança.

Na qualidade de presidente da Câmara, o parlamentar colocou o Legislativo à disposição da corporação para apoiar iniciativas que contribuam com a ordem pública e o bem-estar da comunidade.

Segundo Lazinho Nogueira, o diálogo entre as instituições é essencial para garantir resultados concretos. A proposta é manter a integração entre os poderes e as forças de segurança, ampliando a atuação conjunta em benefício da população tefeense.