Naufrágio de balsa da Cosama deixa Benjamin Constant sem água

A população de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, enfrenta um colapso no abastecimento de água após o naufrágio parcial de uma balsa da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), estrutura considerada essencial para a captação de água no Rio Javari. Segundo relatos, o problema começou no último sábado e, desde então, moradores afirmam que as torneiras seguem secas, sem previsão de normalização

Imagens registradas por moradores mostram o flutuante inclinado e parcialmente submerso, indicando comprometimento do sistema de captação. A situação gerou revolta e preocupação, especialmente por atingir diretamente o consumo doméstico e serviços essenciais.

Defesa Civil confirma desabastecimento

Em nota, a Defesa Civil Municipal confirmou o desabastecimento e reconheceu o impacto do incidente na estrutura flutuante utilizada para captação. Em meio à crise, há relatos de medidas emergenciais para atender áreas prioritárias, como unidades de saúde, enquanto a população cobra solução definitiva.

Cosama ainda não detalhou causas

Até a última atualização publicada por veículos locais, não havia posicionamento oficial detalhado da Cosama sobre as causas do naufrágio, o cronograma de reparos e um plano de contingência para minimizar os impactos à população.

Moradores de Benjamin Constant pedem transparência e resposta rápida para restabelecer o fornecimento, já que o flutuante é peça-chave do sistema de captação no município.

