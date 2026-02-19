PF realiza operação em Manaus contra esquema de R$ 400 milhões em minério ilegal

A Polícia Federal desarticulou nesta quinta-feira (19/2) um esquema de mineração ilegal que movimentou cerca de R$ 400 milhões com a exploração e comercialização irregular de cassiterita, minério usado na produção de estanho, em diferentes regiões da Região Norte e parte da Venezuela.

A ofensiva faz parte da Operação Trono de Ferro, deflagrada para o cumprimento de 35 mandados judiciais em várias cidades brasileiras, incluindo Manaus, Macapá (AP), Boa Vista (RR), São Paulo (SP), São João del-Rei (MG) e Joinville (SC). As ordens envolvem nove prisões preventivas e 26 buscas e apreensões, segundo a PF.

Segundo a investigação, o grupo criminoso usava permissões de lavra garimpeira fraudulentas, notas fiscais falsas e empresas de fachada para “esquentar” cassiterita extraída de garimpos clandestinos, principalmente no Amapá, Roraima e áreas além da fronteira. Dessa forma, os envolvidos ocultavam a origem ilegal do minério e permitiam sua entrada no mercado formal.

Em Manaus, as ações da PF incluíram busca e apreensão de documentos e materiais relacionados às empresas que integravam a rede de comercialização, parte da estratégia de evitar que o minério com origem ilícita fosse misturado ao comércio legal de minerais na região norte do país.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 405 milhões em bens e ativos ligados aos investigados. A estimativa da PF é que cerca de R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal tenham sido negociados ao longo do esquema.

Os suspeitos poderão responder por crimes graves, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União, enquanto a investigação segue em andamento para identificar a participação de outros envolvidos e aprofundar o rastreamento dos recursos obtidos por meio da atividade ilegal.

Com informações do Metrópoles