Entenda como são feitas as buscas por desaparecidos após naufrágio no Encontro das Águas no Amazonas

As buscas por desaparecidos, após o naufrágio de uma lancha nas proximidades do Encontro das Águas, chegaram ao quinto dia em Manaus. A operação mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que usam embarcações e sonares para tentar localizar vítimas e a lancha que afundou.

Veja abaixo como as equipes realizam as buscas.