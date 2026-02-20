Mais de 220 kg de skunk avaliados em R$ 4,4 milhões são encontrados em Barcelos

Mais de 220 quilos de maconha do tipo skunk foram encontrados dentro de botes de alumínio, nesta quarta-feira (18/02). A droga avaliada em cerca de R$ 4,4 milhões estava escondida em um bote, localizado nas proximidades de Barcelos, no interior do Amazonas.

Os policiais, que estão na Base Arpão 3, em cumprimento à operação Protetor das Fronteiras/Fronteira mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança (SSP-AM), receberam, por volta das 21h12, informações de que havia um bote suspeito de estar transportando drogas.

Os policiais militares foram ao local indicado, onde localizaram o bote. Durante buscas, nenhum suspeito foi localizado. Ao terem inspecionado a embarcação, encontraram a droga.

Ao todo, foram apreendidos 193 tabletes de drogas, que após a análise dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado se tratar de maconha do tipo skunk, que pesaram 220,63 quilos.

Além do entorpecente, o bote e o motor de 15 HP foram apreendidos. Com as apreensões, a SSP-AM calculou dano de R$ 4.412.620 ao crime organizado. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Interativa de Barcelos para apurar os responsáveis pela droga.