Homem é preso suspeito de abusar de criança de 11 anos em Santo Antônio do Içá

Policiais civis da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prenderam, na terça-feira (30/09), um homem de 37 anos suspeito de estuprar a irmã de sua ex-companheira, uma criança de apenas 11 anos.

De acordo com as investigações, os abusos ocorreram entre 2021 e 2023, quando a vítima tinha entre 7 e 9 anos de idade. O crime era cometido dentro da residência do casal e também na casa da mãe do autor.

O delegado Ubiratan Farias informou que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o acusado. “Verificamos que o indivíduo possuía um mandado de prisão decretado pela Justiça. Diante dos fatos, realizamos diligências para capturá-lo”, disse.

Durante a ação policial, familiares tentaram esconder o homem dentro da residência. Após alguns minutos de negociação, ele foi localizado em um dos quartos e preso.

O acusado foi encaminhado à delegacia, onde responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações CM7