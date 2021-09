Hospital Fluvial Osvaldo Cruz da Marinha do Brasil leva atendimento médico ao distrito do Caiambé

A equipe da Marinha do Brasil, a bordo do hospital Corveta Fluvial Oswaldo Cruz, visitou diferentes comunidades de diferentes cidades na região amazônica, em uma missão que tem como objetivo levar atendimentos médicos para as populações que ficam em áreas mais distantes dos centros urbanos.

Na passagem pela região de Tefé, a equipe da Marinha visitou o distrito do Caiambé, onde o coordenador responsável pela missão, tenente Rodrigues, solicitou apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Tefé – SEMSA, que disponibilizou os espaços da UBS Rossini Barbosa Lima, para a realização dos atendimentos médicos, farmacêuticos, exames laboratoriais de rotina e dispensação de medicamentos por meio de prescrição médica.

A equipe da Marinha atuou em parceria com os profissionais da saúde municipal que atuam na unidade local, e levou atendimentos de rotina para a população, e ainda, disponibilizou todo o material utilizado nos atendimentos.

A secretária de Saúde Lecita Marreira presta agradecimentos a toda à equipe pela importante ação realizada no distrito de Caiambé e ressalta a importância de parcerias com essa em prol da comunidade. “São parcerias como essa com a Marinha do Brasil que temos estreitado em todos os serviços desenvolvidos pela atual administração. Em nome do prefeito Nicson Marreira agradecemos ao forte apoio da Marinha do Brasil e demais colaboradores. Somente por meio de parcerias ativas conseguiremos avançar com mais eficiência, beneficiando de maneira qualitativa a população tefeense”, disse a secretária.

*Com informações da assessoria/Fotos: Acervo da SEMSA