Mais de 11 detentos fogem da delegacia de Eirunepé; SSP intensifica buscas no município

Na noite de segunda-feira (25), mais de 11 detentos fugiram da Delegacia de Polícia do município de Eirunepé, no interior do Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) confirmou o ocorrido por meio de nota oficial e informou que as forças policiais estão mobilizadas para recapturar os foragidos.

“As circunstâncias da fuga estão sendo investigadas. A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizam buscas intensivas para localizar e prender novamente os fugitivos”, destacou a SSP em comunicado.

Entenda a fuga dos detentos

De acordo com informações repassadas, a fuga aconteceu no mesmo dia em que um dos detentos, de 25 anos, passou mal e foi encaminhado para atendimento em uma unidade hospitalar, onde não resistiu e faleceu. As causas da morte estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Orientação à população

A SSP orienta que a população de Eirunepé mantenha atenção redobrada e colabore com as autoridades. Qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos pode ser repassada pelo telefone 181, canal de denúncias anônimas.

A pasta reforça que a identidade dos denunciantes será mantida em sigilo, garantindo a segurança de quem colaborar com as investigações.

*Com informações SSP