Filho é preso após incendiar casa da própria mãe na Comunidade Maranata, em Tefé

Na noite de terça-feira (6), por volta das 21h, um homem identificado como Felipe foi preso após atear fogo na residência da própria mãe, Maria Raimunda, na rua Eduardo Sá, Comunidade Maranata, zona rural do município.

De acordo com informações da polícia, a guarnição do Tático Móvel foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência de incêndio em uma residência. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o fogo havia sido provocado de forma deliberada pelo filho da vítima.

As chamas foram controladas com a ajuda da própria moradora, de vizinhos e do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de pessoas feridas.

Felipe recebeu voz de prisão ainda no local e foi conduzido à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (5ª DIP), onde foi apresentado para a realização dos procedimentos legais cabíveis. O caso segue sob investigação.