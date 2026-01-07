Lei garante reconhecimento e direitos do magistério a professores da educação infantil

Os professores que atuam na educação infantil passam a ser oficialmente reconhecidos como profissionais da carreira do magistério em todo o país. A medida está prevista na Lei nº 15.326, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (7).

Com a nova legislação, docentes que trabalham em creches e pré-escolas passam a ter direito ao piso salarial nacional do magistério, além do enquadramento nos planos de carreira, assegurando avanços na valorização profissional da categoria.

A lei foi sancionada sem vetos e teve origem no Projeto de Lei nº 2.387/2023, de autoria da deputada federal Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP). A proposta foi aprovada pelo Senado Federal em dezembro de 2025, tendo como uma das relatoras a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Durante a votação no plenário, Dorinha destacou a importância da iniciativa. “É um resgate histórico o que estamos fazendo. O projeto trata de justiça”, afirmou a senadora.

De acordo com o texto da lei, são considerados professores da educação infantil — voltada a crianças de zero a cinco anos — os profissionais que exercem a docência e tenham sido aprovados em concurso público, independentemente da nomenclatura do cargo ocupado.

A legislação também estabelece que esses profissionais devem possuir formação mínima em nível médio na modalidade magistério ou curso superior na área da educação.

Fonte: Agência Senado