VÍDEO: Criminosos tocam o terror ao invadir casa e fazer família refém em Manaus

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que três homens armados invadem uma residência e fazem uma família refém durante um assalto registrado na manhã de terça-feira (6), no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. A ação foi marcada por agressões e ameaças, inclusive contra uma criança.

Nas gravações, dois suspeitos rendem um funcionário que estava na entrada do imóvel e conseguem acesso à casa. Com os rostos cobertos, eles circulam pelos cômodos à procura de objetos de valor, enquanto um terceiro criminoso mantém moradores sob a mira de uma arma de fogo.

Os vídeos também registram o instante em que os moradores são reunidos na sala. Entre eles, uma mulher aparece segurando uma criança no colo. O dono da casa, um empresário, foi o principal alvo da violência e sofreu agressões logo no início do crime.

Segundo as imagens, o empresário recebeu uma coronhada e, em seguida, foi ameaçado com uma faca para ir até o banheiro. Ele resistiu às ordens e acabou desmaiando após ser agredido. Durante toda a ação, as vítimas pediam calma aos assaltantes, que pareciam procurar algo específico dentro do imóvel.

Em outro momento do registro, a mulher se levanta para tentar cumprir as exigências dos criminosos, enquanto o empresário começa a recobrar a consciência.

A Polícia Civil investiga o caso.

VÍDEO