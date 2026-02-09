Nicson Marreira faz balanço de obras e acompanha de perto avanço do novo camelódromo e do programa habitacional em Tefé

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, realizou uma série de visitas técnicas para acompanhar de perto o andamento de obras estratégicas no município, com destaque para a construção do novo camelódromo e para as frentes do programa habitacional. As agendas fazem parte de um balanço das ações em execução e reforçam o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano, a organização do comércio e a melhoria da qualidade de vida da população.

No canteiro de obras do camelódromo, o prefeito verificou o andamento dos serviços e discutiu ajustes no projeto, que tem como objetivo oferecer mais estrutura, segurança e dignidade aos trabalhadores do comércio popular, além de organizar o espaço urbano. Já nas áreas destinadas ao programa habitacional, Nicson Marreira acompanhou o progresso das etapas iniciais e conversou com equipes técnicas sobre prazos e metas.

Segundo o prefeito, a presença constante nas obras é uma forma de garantir que cada etapa seja executada com responsabilidade, qualidade e transparência. “Nosso compromisso é estar presente, fiscalizando e cobrando resultados, para que essas obras se transformem em benefícios reais para a população de Tefé”, destacou.