PC-AM divulga foto de suspeito de agredir e ameaçar companheira em Tefé

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, divulgou a imagem de Gedenilson Gonçalves Queiroz, de 30 anos, suspeito dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria companheira.
O crime ocorreu no dia 23 de janeiro deste ano, no município de Tefé, localizado a 523 quilômetros de Manaus.
Polícia pede apoio da população
Segundo o delegado Micael Souza, a colaboração da população é essencial para ampliar a divulgação da imagem do suspeito e acelerar sua localização e prisão.
Além disso, a polícia reforça que qualquer informação pode contribuir diretamente para o andamento das investigações.
Canais para denúncias
A PC-AM orienta que informações sobre o paradeiro de Gedenilson Gonçalves Queiroz sejam repassadas pelos seguintes números:
- (97) 98432-3673 – Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé
- 197 e (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas
- 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)
A identidade do denunciante será preservada, garantiu a autoridade policial.