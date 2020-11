Projeto Amazônia Conectada volta a expandir conexão de fibra ótica e vai conectar Tefé a Manaus

O Ministério da Defesa confirmou, no início de novembro, a expansão do Projeto Amazônia Conectada (PAC) para os próximos meses. O objetivo principal é expandir em cerca de 3 mil quilômetros as redes de fibra ótica da região, fazendo com que a cidade de Tefé esteja completamente conectada com Manaus. Em ação desde 2011, o projeto tem como objetivo ampliar a qualidade e a velocidade da internet na região Norte, abrindo cada vez mais possibilidades profissionais e também de entretenimento.

A execução do projeto será de responsabilidade do Comando do Exército, em uma parceria do Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Na região de Tefé, serão passados cabos de fibra óticas no leito do Rio Solimões que vão conectar a cidade com Manaus. Os cabos devem atingir mais de 690 quilômetros, e isso é apenas uma parte do projeto, que deve continuar nos próximos anos.

Outra ação do projeto, por exemplo, cobre a extensão do Rio Negro e liga a capital amazonense com Novo Airão. Assim, o objetivo do Projeto Amazônia Conectada vai buscando se concluir cada vez mais. Desde o início do projeto, que vai completar 10 anos no ano que vem, o Governo já investiu mais de R$ 100 milhões e conseguiu instalar mais de mil quilômetros de cabos de fibra ótica.

Em 2017, nós mostramos como o projeto está causando impactos na região, principalmente na cidade de Coari, que só teve acesso à fibra ótica por conta desse investimento. O programa tem como objetivo final ainda expandir em mais de 3 mil quilômetros o alcance dos cabos, fazendo com que 50 municípios do Amazonas tenham uma internet de alta velocidade. No total, serão gastos mais de R$ 1 bilhão para garantir todas essas estruturas.

Mais possibilidades

Atualmente, em todo território brasileiro, cerca de 134 milhões de pessoas possuem acesso à internet. Ou seja, por volta de 75% da população consegue uma conexão, enquanto 25% ainda não possuem acesso a essa ferramenta tão básica e essencial. Programas como o Amazônia Conectada são essenciais para que esse número aumente e auxilie para que mais regiões afastadas consigam se conectar com o resto do Brasil.

Essa conexão com a internet é importante e pode ser usada, por exemplo, como uma ferramenta de trabalho. Nos últimos anos, segundo a Associação Brasileira de Internet (Abranet), o número de pessoas que trabalham usando internet aumentou em 200%. São mais de 500 mil pessoas que atuam dessa forma. Em 2020, o uso de conexão para o trabalho remoto também quebrou recordes e surgiu como uma forma alternativa para o ambiente de trabalho.

Algumas ferramentas, como o Google Meets e o Skype, são cada vez mais usadas como meios de realizar reuniões e encontros profissionais. No caso desse segundo, uma nova atualização do aplicativo, lançada no início de novembro, permitiu que a plataforma fosse capaz de colocar até 100 pessoas em uma mesma videochamada. Ou seja, algo direcionado, totalmente para o uso profissional.

Entretanto, a internet não é uma ferramenta apenas para o trabalho. O entretenimento digital se transformou em uma das formas favoritas para o brasileiro se divertir. As plataformas de streaming, como a Netflix ou a GloboPlay, possuem milhões de usuários com catálogos que incluem séries e filmes recém-lançados. Os jogos de apostas online também caíram no gosto, principalmente com os jogos de mesa de cassino listados na VSO que vão desde o blackjack até as roletas. Os smartphones também se transformaram em videogames portáteis, com jogos como ASMR Slicing e PUBG Mobile sendo puxados por milhões de pessoas no Brasil.

Impactos do projeto

Além do impacto nas cidades amazonenses, a expansão de fibra ótica na região irá beneficiar algumas operações do Governo Federal. Oficiais do Exército, por exemplo, afirmaram que essas inovações vão ajudar na comunicação por toda a floresta amazônia, facilitando a vigilância de movimentações suspeitas nos vários rios que cortam toda a região.

Outro ponto importante, e que atinge principalmente a cidade de Barcelos, é o impacto no turismo causado pelo projeto Amazônia Conectada. Com mais acesso à internet, a região pode apostar cada vez mais na estrutura da região para aumentar o interesse dos visitantes. O anúncio da instalação de um sinal de internet veloz em áreas públicas foi feita pelo governador Wilson Lima, e promete causar um impacto positivo.

O Projeto Amazônia Conectada é uma das ações mais importantes que já aconteceu na região Norte. Uma conexão entre Tefé e Manaus, mesmo que via fibra ótica, significa muito mais comunicação com a capital e, consequentemente, com o resto do Brasil. Isso deve trazer inúmeros benefícios, tanto sociais como econômicos, e para todos os que moram na cidade e que vão poder se conectar.