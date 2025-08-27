Residentes do interior do Amazonas poderão agendar a emissão da CIN nesta quinta (28); saiba mais

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) informa que o agendamento eletrônico para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), para cidadãos residentes no interior, que normalmente é liberado às sextas-feiras, será antecipado, excepcionalmente, para esta quinta-feira (28), a partir das 18h30.

Para realizar o agendamento eletrônico, é necessário acessar o link https://amcin.e-instituto.com.br/Vsoft.iDSPS.Agendamento.

A SSP-AM orienta ao cidadão que, antes de solicitar o agendamento, confira a lista de documentos exigidos disponível no site da Secretaria (https://www.ssp.am.gov.br), e reforça que a pessoa deve comparecer no dia e hora marcados para realizar o procedimento solicitado, uma vez que o não comparecimento no dia agendado retira vagas de outras pessoas que necessitam do serviço com urgência.

*Com informações SSP