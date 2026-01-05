Saullo Vianna anuncia entrega do CRAS do Mutirão para janeiro, em Manaus

Durante visita técnica às obras do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Mutirão, na zona Norte de Manaus, o deputado federal e secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Saullo Vianna, anunciou que a unidade será entregue à população ainda neste mês de janeiro. O equipamento social é considerado estratégico para o fortalecimento da rede de proteção básica e vai ampliar o acesso aos serviços socioassistenciais na região.

“A nossa meta é clara: concluir essa obra e entregar o CRAS do Mutirão ainda em janeiro, com estrutura adequada e condições reais de atendimento à população. Assistência social precisa funcionar com dignidade e qualidade”, afirmou Saullo durante a visita à unidade.

Com área total de 302 metros quadrados e sem possibilidade de expansão física, o CRAS passou por uma ampla reforma estrutural, que permitiu a readequação completa dos ambientes. A unidade agora conta com 11 espaços para uso, incluindo a ampliação da sala do Serviço de Convivência e a criação de uma sala exclusiva para atendimento individualizado, garantindo mais privacidade, organização e eficiência no acolhimento das famílias.

O CRAS do Mutirão terá capacidade para atender aproximadamente 22 mil famílias, abrangendo moradores do Conjunto Amazonino Mendes I e II, Novo Aleixo I, II e III, Cidade Nova II (núcleos 2 ao 24, exceto 7 e 8), Conjunto Amadeu Botelho, Conjunto Boas Novas, Parque das Garças, Águas Claras, além das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora de Fátima I.

A unidade estava em obra, mas entrou em parada técnica em julho de 2023 por conta de reajuste contratual. Enquanto isso, os atendimentos seguem funcionando provisoriamente no Shopping Phelippe Daou. Com a retomada, foram executadas melhorias completas na infraestrutura, incluindo a substituição total da cobertura por estruturas metálicas com telhas trapezoidais galvanizadas, instalação de lajes pré-moldadas, pisos de alta resistência, revestimentos cerâmicos, forro em lâminas de PVC frisado e gradis de proteção.

Também foram implantados banheiros adaptados para pessoas com deficiência, rampas com corrimão e guarda-corpo, reforçando o compromisso com a acessibilidade. A unidade recebeu ainda novos condicionadores de ar tipo split em todos os ambientes, equipamentos de combate a incêndio, cercamento com concertina para melhoria da segurança, cobertura em policarbonato e reforma dos portões e gradis externos de acesso ao imóvel.

Segundo Saullo Vianna, a entrega do CRAS representa um avanço concreto na política de assistência social da capital. “Não se trata apenas de uma obra física. Estamos falando de um espaço que vai acolher milhares de famílias, fortalecer vínculos e garantir acesso a direitos. Esse CRAS foi pensado para funcionar bem, com estrutura, segurança e respeito às pessoas”, destacou.

O secretário também ressaltou o impacto direto da unidade para a zona Norte. “Quando a gente entrega um CRAS requalificado, a gente aproxima o serviço público de quem mais precisa. É isso que estamos fazendo aqui no Mutirão”, completou.

A nova unidade vai fortalecer a atuação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Semasc, ampliando o acesso à proteção social básica e consolidando a rede de atendimento nos bairros da zona Norte de Manaus.