Secretaria de Cultura de Coari abre inscrições para os Corpos Artísticos de 2026

A Prefeitura de Coari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), deu início nesta terça-feira (4) às inscrições para os Corpos Artísticos que atuarão nas atividades culturais de 2026. O período de inscrição segue até a próxima sexta-feira (7), no Auditório Silvério José Nery, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

Os interessados podem se inscrever para participar dos grupos que compõem a Secretaria de Cultura, entre eles: Balé Folclórico, Balé Contemporâneo, Balé Baby, Balé Teen, Super Beleza Coari, Teatro, Street Dance, Corpo Coreográfico, Balé Gospel, Coral Municipal, Coral Infantil, Balé Municipal e Orquestra de Flauta e Violão.

As atividades fazem parte do trabalho contínuo de formação artística e valorização cultural promovido pela Prefeitura de Coari, que incentiva a participação da comunidade nas diversas expressões culturais do município.

As vagas são limitadas e o processo é gratuito. Para se inscrever, basta comparecer ao local indicado com os documentos pessoais e preencher a ficha de cadastro.