Onde está o Papai Noel? Você pode acompanhar a viagem ao vivo pela internet

O Papai Noel inicia nesta quarta-feira (24/12) sua tradicional volta ao mundo para distribuir presentes, e a tecnologia permite que a jornada seja acompanhada quase em tempo real por meio de diferentes sites na internet.

Pelo menos três plataformas se dedicam a mostrar o trajeto do bom velhinho durante a noite de Natal.

Santa Tracker

Essa é uma das mais conhecidas do Google. O serviço oferece um mapa interativo com a localização do Papai Noel, além de jogos e conteúdos temáticos. Ao longo de dezembro, o site exibiu uma contagem regressiva até a decolagem do trenó, que chegou a zero à meia-noite desta terça-feira.

A partir daí, os usuários passaram a acompanhar a entrega de presentes ao redor do planeta. A plataforma também conta com um guia voltado para famílias, com diversas criações natalinas da empresa.

FlightRadar24

Outra opção curiosa é oferecida pelo FlightRadar24, conhecido por monitorar voos comerciais em todo o mundo.

Durante o Natal, a plataforma ativa o serviço Santa Tracker, que simula o acompanhamento do trenó como se fosse uma aeronave. O ponto de partida e o destino são o Polo Norte, e o registro do voo chama a atenção pelo bom humor: “Hohoho”.

Norad Tracks Santa

Outro site que cumpre a missão de acompanhar o Papai Noel é o Norad Tracks Santa, do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), do governo dos Estados Unidos.

Além do rastreamento por imagem, o Norad também oferece, desde 2002, uma central telefônica sobre o Papai Noel, atendendo ligações do mundo inteiro para informar a localização exata do bom velhinho.

*Com informações de G1.